Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo vrijgelaten, vergevorderde leverkanker vastgesteld

De Chinese mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo is vrijgelaten uit de gevangenis nadat er leverkanker bij hem is vastgesteld. Volgens zijn advocaat, die contact heeft met de naaste familie van de dissident, is de kanker al in een vergevorderd stadium. Xiaobo is opgenomen in een ziekenhuis. Het is onbekend in hoeverre hij contact heeft met zijn vrouw, die onder huisarrest staat.