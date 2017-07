China maakt nieuw bestuur Hongkong één ding heel duidelijk: wij zijn de baas

'Pestkop'

Hongkong is na 150 jaar koloniale 'vernederingen' Chinees en niemand heeft er iets over te zeggen, behalve Peking De jaarlijkse protestmars ging ondanks het bezoek van Xi Jinping gewoon door. © Ruben Lundgren

Londen, de voormalige baas van deze verzameling rotsen in Zuid-China, benutte het jubileum om zorgen te uiten over de democratie. Nadat de Britse minister van buitenlandse zaken Boris Johnson de hoop op 'volledige democratie voor Hongkong' uitsprak, viel China hem aan wegens 'onjuiste meningen'. Daarna brak er een verbaal worstelpartijtje uit: de laatste Britse gouverneur van Hongkong Chris Patten noemde de Chinese ambassadeur in Londen Liu Xiaoming een 'pestkop' die 'het verschil niet weet tussen democratie en een natte schelvis.' Peking klopt zich ondertussen steeds triomfantelijker op de borst: Hongkong is na 150 jaar koloniale 'vernederingen' Chinees en niemand heeft er iets over te zeggen, behalve Peking.



De oplopende irritatie werd grimmiger toen de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat het verdrag tussen Peking en Londen over Hongkongs verregaande autonomie onder Chinees bestuur 'niet langer bindend' is. Zo'n uitspraak is olie op het vuur, juist op een moment dat het Westen al vreest dat de beperkte Hongkongse democratie wordt uitgehold.