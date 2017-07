China: buitenlandse experts mogen Liu Xiaobo behandelen

De 61-jarige Liu, een hoogleraar literatuur, werd in 2009 tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij werd veroordeeld omdat hij had meegeschreven aan een politiek pamflet waarin politieke hervormingen werden voorgesteld. Een jaar na zijn veroordeling kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.



Liu werd onlangs van de gevangenis overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Shenyang. Hij lijdt aan leverkanker in het laatste stadium. Zijn vrouw, die sinds de toekenning van de Nobelprijs onder huisarrest staat, wil graag dat Liu in het buitenland behandeld wordt.



Volgens de uitgever van Liu heeft China zo lang gewacht met het vrijlaten van de schrijver, dat behandeling niet meer zal helpen. China houdt vol dat Liu in Shenyang zorg krijgt van de meest vooraanstaande kankerexperts in het land.



Het besluit werd volgens de verklaring genomen door het ziekenhuis op verzoek van de familie van Liu en na overleg met de dokters die hem momenteel onder behandeling hebben.



Westerse regeringen drongen er de afgelopen week bij China op aan om de Nobelprijswinnaar de best mogelijke zorg te verlenen. Een groep van 154 Nobelprijswinnaars heeft China gevraagd of Liu in de VS kan worden behandeld.