Chelsea in halve finale FA Cup na overwinning op Manchester United

Met een verzwakt team was Jose Mourinho afgereisd naar de wedstrijd die hij maar al te graag had willen winnen, zeker na de 4-0 nederlaag hier voor de competitie.



Zlatan Ibrahimowicz was geschorst, terwijl collega-aanvallers Anthony Martial en Wayne Rooney geblesseerd waren. Bij Antonio Conte's Chelsea, dat wegens het gebrek aan Europees voetbal minder wedstrijden speelt, was iedereen fit. Vanaf de eerste minuut was het een levendige wedstrijd, waarbij de tactiek van de Mancunians niet helemaal duidelijk was. Of het moet 'Get Eden' zijn geweest.



De Belgische aanvaller was onhoudbaar en een hoogtepunt was de Cruijff-beweging waarmee hij Chris Smalling het bos in stuurde, om vervolgens een kans te creëren. David de Gea redde op knappe wijze, dit tot opluchting van de ongeveer 8000 Manchester-fans die waren meegereisd.



De enige manier om hem te stoppen waren overtredingen, met name van Phil Jones en Ander Herrera. De Spanjaard maakte er eentje teveel en ontving na een half uur spelen de tweede gele kaart. Langs de lijn liepen de gemoederen tussen beide managers steeds hoger op, met de vierde official als mikpunt van tirades. Scheidsrechter Michael Oliver, die goed floot, moest 'piggie in the middle' te hulp schieten.