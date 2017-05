Chef Wereldbank moet veld ruimen om zijn kruistocht tegen ambtelijk taalgebruik

Hij dreigde de publicatie van het belangrijkste rapport te blokkeren als de frequentie van het woord 'en' daarin hoger is dan 2,6 procent

Romer (61) werd in oktober als coryfee binnengehaald bij de Wereldbank. De voormalige hoogleraar aan de Universiteit van New York staat in bij economen hoog aangeschreven en wordt vaak genoemd als potentiële Nobelprijswinnaar. Het is gebruikelijk dat de hoofdeconoom van de Wereldbank ook de chef is van de onderzoeksafdeling. Romer maakte zich in korte tijd onmogelijk bij zijn ondergeschikten door flink te bezuinigen op het budget en een aantal medewerkers boventallig te verklaren, schreef persbureau Bloomberg vrijdag.



Zijn taalkundige kruistocht was voor het personeel de spreekwoordelijke druppel. Tijdens presentaties kapte hij stafmedewerkers bijvoorbeeld bruut af als ze te lang van stof waren. Romer hield zijn mensen ook voor dat de onderzoeksrapporten van de Wereldbank meer aandacht, en dus meer invloed, zouden krijgen als ze leesbaarder zouden zijn.



'Iedereen bij de bank zou ernaar moeten streven helder en beknopt proza te produceren. Dat bespaart de lezer tijd en inspanning. We moeten meer aan de lezers denken', schreef hij in een memo. In een e-mail waarschuwde hij de onderzoekers dat hij de publicatie van het belangrijkste Wereldbank-rapport zou blokkeren als 'de frequentie van het woord 'en' daarin hoger is dan 2,6 procent'.