Cheeta razendsnel op weg naar uitsterven

De giraf (status: kwetsbaar)



De giraf sterft stilletjes uit, waarschuwden onderzoekers deze maand. In 1985 waren er volgens de internationale natuurkoepel IUCN, beheerder van de Rode Lijst van bedreigde soorten, tussen 151.000 en 163.000 giraffen in Afrika. In 2015 waren dat er nog 97.000, een achteruitgang van bijna 40 procent, vooral als gevolg van verlies en fragmentatie van leefgebied, alsook door stroperij. De achteruitgang is het sterkst in Centraal en Oost-Afrika. In zeven landen, waaronder Senegal, Nigeria en Malawi, is de giraf al uitgestorven.



De leeuw (status: kwetsbaar)



De Afrikaanse leeuw, het grootste roofdier van Afrika, verdwijnt gestaag in het wild door verlies aan leefgebied, afname van prooidieren en stroperij. Van zijn voormalige verspreidingsgebied is nog 8 procent over. In Noord-Afrika is hij al 60 jaar verdwenen, in West-Afrika en Ethiopië is hij bijna weg, en in Oost- en Zuidelijk Afrika overleeft hij alleen in wildparken. Het aantal leeuwen is in 21 jaar gekelderd met 43 procent, tot hooguit 25.000 exemplaren. De Masai hebben hun traditionele leeuwenjacht noodgedwongen gestaakt.



De witte/zwarte neushoorn (status: ernstig/bijna bedreigd)



De twee soorten Afrikaanse neushoorns (de witte en de zwarte neushoorn) hebben zwaar te lijden onder georganiseerde stroperij, vanwege hun hoorn, die in Oost-Azië wordt begeerd als wondermedicijn en statussymbool. Van de zuidelijke witte neushoorn zijn nog 20.000 exemplaren. De meeste leven in streng beveiligde wildparken in Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe en Kenia. De noordelijke witte neushoorn is al functioneel uitgestorven. Van de zwarte neushoorn zijn er nog 5000 over, 98 procent minder dan in 1960.



De oostelijke gorilla (status: ernstig bedreigd)



De oostelijke gorilla in het Afrikaanse Grote Merengebied heet sinds dit jaar officieel ernstig bedreigd. De soort - verdeeld in twee ondersoorten, oostelijke laaglandgorilla en berggorilla - kampt met verlies aan leefgebied en stropers voor bushmeat. De populaties zijn in 20 jaar tijd met meer dan 70 procent afgenomen. Er zijn nu nog 3800 oostelijke laaglandgorilla's en 880 berggorilla's over. Sinds dit jaar zijn vier van de zes soorten mensapen (de oostelijke en de westelijke gorilla, de Sumatraanse en de Borneose orangoetan) ernstig bedreigd. De andere twee, chimpansee en bonobo, zijn bedreigd.