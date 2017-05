Chaos in het Witte Huis: Trump boos op iedereen, behalve op zichzelf

'Een narcist die zou deelnemen aan de Miss America-verkiezing als hij anders was gebouwd'. Zo omschreef het boegbeeld van conservatief Amerika, William F. Buckley, zestien jaar geleden Donald Trump op treffende wijze.



Kortom, een behoorlijk met zichzelf ingenomen persoon. Een man die vindt dat hij altijd gelijk heeft en nooit iets verkeerd doet. 'Als hij naar een glas kijkt, is hij gehypnotiseerd door de reflectie', aldus Buckley in een essay. Deze karaktertrekken komen Amerika's 45ste president in deze roerige tijden niet ten goede. Het Witte Huis rolt van crisis naar crisis maar de onberekenbare Trump zoekt de schuld hiervoor niet bij zichzelf.



Functionarissen die deze dagen anoniem uit de school klapten over wat er nu gaande is in het Witte Huis, schetsen het beeld van een boze, gefrustreerde en geïsoleerde president die zich in de steek gelaten voelt. Trump zou zijn staf niet meer vertrouwen en slechts nog te rade gaan bij een klein groepje vertrouwelingen, onder wie dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner.



Hij zou zijn communicatie-staf, woordvoerder Sean Spicer in het bijzonder, volgens ABC News de schuld geven voor de ophef over het ontslag van FBI-directeur James Comey. 'Hij is boos op iedereen', aldus nieuwssite Axios, zich beroepend op de oude vrienden die Trump naar verluidt in de avond belt als hij alleen is in het Witte Huis.