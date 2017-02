Centrale bank Kirgizië wil alle burgers goud laten kopen

Maar niemand maakt het zo dol als de centrale bank van Kirgizië. Die raadt alle burgers aan hun spaargeld onder te brengen in goud. Bankgouverneur Tolkunbek Adbygulov verklaarde donderdag dat zijn grote droom is dat iedere van het zes miljoen inwoners tellende land minstens 100 gram goud - tegen de huidige prijs ongeveer 3.500 euro - als appeltje voor de dorst thuis in een kluisje heeft liggen. 'Goud verliest op lange termijn zijn waarde niet', zo beweert hij. De centrale bank heeft inmiddels 140 kilo goud verkocht aan de burgers en probeert via een advertentiecampagne meer mensen te bewegen goud te kopen.



Adbygulov roeit hiermee tegen de stroom in. De autoriteiten in landen als India en Turkije proberen hun burgers juist te bewegen goud aan de banken te verkopen in ruil voor respectievelijk roepies en lira's. Doel is de deviezenvoorraad te versterken en het zwartgeldcircuit in te dammen. Kirgizië heeft de laatste jaren de goudreserves opgevoerd van 2,6 tot 4,5 ton: 10 procent van de deviezenreserves. Als alle inwoners van Kirgizië daadwerkelijk 100 gram goud kopen zal 600 ton nodig zijn.