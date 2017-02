Canadese moeder komt ineens VS niet meer in

De inwoonster van Quebec wilde met haar 5-jarige zoon Youssef, die aan kanker lijdt, naar Vermont in de VS om inkopen te doen. Maar bij de grens aangekomen werd ze apart genomen en ondervraagd, zo meldt CBC news.



Zo werd Alaoui gevraagd wat ze van Donald Trump vindt en welke moskee en welke imam ze bezoekt. Haar vingerafdrukken werden afgenomen en ze moest de pincode van haar telefoon geven. Vier uur later kreeg ze te horen dat ze de grens niet over mocht.



Discriminatie

De vrouw zelf begrijpt er niks van. 'We zijn regelmatig zonder problemen de grens over geweest. Ik wilde mijn zieke zoon trakteren op een leuk uitje, nu moet ik hem uitleggen wat discriminatie is. Ik heb een Canadees paspoort, ik heb niet eens een visum nodig om de VS binnen te komen', aldus de vrouw tegen CBC.



David Long, woordvoerder van de Amerikaanse douane, weigerde commentaar omdat hij geen individuele gevallen mag bespreken.



Het door president Doanld Trump ingestelde inreisverbod geldt voor zeven landen, maar daar behoort Marokko niet toe. Bovendien zou het verbod niet voor Canadese burgers gelden, zo verzekerde de Canadese regering al eerder.