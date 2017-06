Burger King zet campagne abrupt stop na inmenging hoogst ongelukkige koning Filip

'Geen plaats voor twee kings'

Nadat beide partijen met elkaar in gesprek gingen bleek donderdag dat koning Filip aan de macht blijft, zónder dat hier enige vorm van verkiezingen aan te pas komt. 'Eigenlijk was het toch niet zo leuk, dat spel', schrijft Burger King ineens op Facebook en Twitter. 'We treden af.'



Daarbij gaat de keten die eerst nog luidruchtig campagne voerde voor 'Koning Whopper I' zelfs zo ver om 'king' uit zijn wereldberoemde logo te schrappen. Op de campagnesite staat nog maar één onderdanige zin: 'Er is geen plaats voor twee kings in België.' Een dag eerder probeerde Burger King Belgen die op hun eigen vorst stemden nog over te halen tóch voor hen te kiezen - 'Ben je zeker dat je trouw wil zweren aan Filip? Hij is niet diegene die frieten zal bakken' - maar van dat schalkse toontje is nu weinig meer over.