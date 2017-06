Burgemeester Brussel stapt op na vernietigend rapport over zelfverrijking

Mayeur was sinds 2013 burgemeester van de Belgische hoofdstad Brussel. Hij kwam als burgervader niet goed uit de verf, en kwam ondermeer in conflict met de handelaars in zijn centrum, met de Vlaamse minderheid in zijn stad, en met zijn eigen politiekorps. Zijn vertrouwelinge Peraïta kwam in 2014 al in opspraak, omdat ze in dezelfde organisatie voor daklozenopvang 220.000 euro per jaar verdiende, en tegelijk een sociale huurwoning bewoonde.