Buigt het trotse Qatar? 'Ze zijn gewoon jaloers op ons'

Alleenheerser

De jonge burgers geloven dat de overheid dit voor hen zal oplossen. 'Het succes van Qatar zit voor mij in onze leiders,' zegt Hamad. Het huidige staatshoofd is bijna een generatiegenoot: de voor Arabische begrippen nog piepjonge emir Tamim al Thani,of zoals kinderen in Qatar zeggen: 'pappa Tamim.'



Emir Tamim is een alleenheerser. Nog nooit zijn er in Qatar verkiezingen geweest. Niet nodig, vindt Hamad, democratie is een westerse behoefte. 'In Europa betalen jullie belasting, dus dan is het belangrijk een stem in de regering te hebben. Wij krijgen alles van onze overheid gratis, zoals water en elektriciteit. We hebben goede levens, Allah zij geprezen, we zijn gelukkig!'



Dit is cruciaal om iets van Qatar te begrijpen: gewone twintigers als Hamad en Omar hebben directe toegang tot de stam van de emir. Dit is bijna vanzelfsprekend voor wie zich kan rekenen tot de exclusieve club van staatsburgers in Qatar. Hamad kent de regerende clan 'alleen via zaken', maar Omar heeft ook vrienden onder de Al Thani.