Brusselaars eisen toegang tot ommuurde koninklijke tuin met massale picknickactie

'Het is niet logisch dat één familie over zo'n gigantisch domein beschikt', zegt Gerben Van den Abbeele, een van de initiatiefnemers van de protestpicknick. 'Het park neemt eenderde van het Brusselse centrum in, maar wordt nauwelijks benut.' Naar verluidt gebruikt koning Filip het domein alleen om te joggen. Als prins zou hij er ook oefenvluchten met zijn helikopter hebben uitgevoerd.



Van den Abbeele was eerder betrokken bij Picnic the Streets, een reeks picknickacties in het midden van de Anspachlaan, een drukke verkeersader in het centrum van Brussel. Dat grootschalige burgerprotest, bedoeld om meer ademruimte voor de stadsbewoners op te eisen, was een groot succes: drie jaar na de straatpicknicks werd de Anspachlaan een voetgangerszone.