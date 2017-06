Britten zijn weer terug bij twee smaken van vroeger: Conservatieven of Labour

Er viel weer wat te kiezen, maar de Britten konden geen keuze maken.

De grote partijen bieden heel andere visies, waarbij de links-rechtstegenstelling niet meer de hele verklaring vormt. Natuurlijk: Labour wil een terugkeer naar het orthodoxe socialisme, terwijl de Conservatieven ondanks de sociaal-democratische retoriek van Theresa May blijven geloven in de markteconomie. Maar er zijn andere tegenstellingen bij gekomen. Labour wil een pragmatische Brexit, terwijl de Conservatieven een harde Brexit najagen. Labour is de partij van de hoogopgeleiden geworden, de Tories hebben relatief meer steun onder de laagopgeleiden. En daar is natuurlijk het generatieconflict: de jongen bij Labour, de ouderen bij de Conservatieven.



Er viel weer wat te kiezen, maar de Britten konden geen keuze maken. Of, zoals The Sex Pistols vier decennia geleden zongen in Anarchy in the UK: Don't know what I want / But I know how to get it