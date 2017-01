Britse uitzonderingspositie op Trumps inreisverbod krijgt nog geen Nederlandse navolging

Groot-Brittannië heeft hierop een uitzondering weten te bedingen, melden Britse media vandaag. Britten met een tweede paspoort van een van de zeven landen kunnen daardoor nog wel naar Amerika reizen. Nederland doet nog geen pogingen eenzelfde recht te verwerven, laat een woordvoerder van minister Koenders van Buitenlandse Zaken weten.



In eerste instantie tracht Nederland via de eigen ambassade in Washington en de Amerikaanse ambassade in Den Haag de precieze gevolgen van het decreet in beeld te krijgen. Mogelijk houdt de maatregel geen stand nu een federale rechter heeft geoordeeld dat terugsturen van mensen met een visum onrechtmatig is. De woordvoerder van Koenders: 'Ook het Amerikaanse systeem is aan regels gebonden. Er bestaat nog veel onduidelijkheid. Via de ambassades proberen wij opheldering te krijgen.'