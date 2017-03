Britse regering lijdt tweede Brexitnederlaag binnen een week in Hogerhuis

In het ongekozen Hogerhuis kunnen de leden makkelijker hun geweten volgen, of het nationale belang

In het Lagerhuis, waar de leden de wil van hun kiezers volgen, was geen meerderheid te vinden door dit amendement, maar in het ongekozen Hogerhuis kunnen de leden makkelijker hun geweten volgen, of het nationale belang. Bovendien heeft de oppositie er een ruime meerderheid. Eerder op de dag stemden de Hogerhuis-leden tegen een voorstel om een tweede referendum te houden. Na een voor Hogerhuis-begrippen fel en kribbig debat stemden ze wel voor het Labour-voorstel om aan het einde van de rit, nog voor de ondertekening, een relevante stemming te houden.



Maar liefst 634 Lords en Ladies brachten een stem uit, een historisch record binnen 's werelds op een na grootste volksvertegenwoordiging. Ook enkele Conservatieven stemden tegen de eigen regering, onder meer de zeer eurogezinde oud-minister Michael Heseltine. 'Iedereen in dit huis weet dat we tegen de grootste beslissing in vredestijd aankijken,' oreerde de partijcoryfee, 'en dit amendement verankert de belofte van de regering om het parlement een betekenisvolle stem te geven, te verzekeren dat het parlement de uiteindelijke bewaker is van onze nationale soevereiniteit.'