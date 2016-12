Britse premier May zet verhoudingen VS op scherp met kritiek op Israël-speech

'Verrast'

De Amerikaanse regering zei 'verrast' te zijn door de uitspraken van May. Een woordvoerder noemde de toespraak van Kerry, waarin hij het Israëlische nederzettingenbeleid bekritiseerde als een sta-in-de-weg voor een vreedzame twee statenoplossing en vrede in het Midden-Oosten, 'in lijn' met het Britse beleid en met de stem in de resolutie tegen Israël een week eerder in de Veiligheidsraad.



Ook binnen haar eigen conservatieve partij heeft May de wenkbrauwen doen fronsen met haar koerswijziging. Crispin Blunt, voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken, zei dat May met haar uitspraken de indruk wekt dat 'er iets mis zou zijn met Kerry's analyse'. 'In mijn ogen was er niets mis met zijn speech. Integendeel', zo zei hij tegen de BBC.