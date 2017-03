Britse oud-minister wordt hoofdredacteur én blijft parlementariër

Het hoofdredacteurschap van de gratis, maar kwalitatief hoogstaande krant van Londen zou een mooi podium zijn om een strijd te voeren tegen May. Veel ervaring heeft Osborne niet in de journalistiek. In zijn jonge jaren had hij geprobeerd om bij The Times binnen te komen, maar die missie strandde al snel. Volgens de Russische eigenaar Eugenie Lebedev is hij de ideale persoon om Sarah Sands op te volgens, een journaliste die bevriend is met Osborne's grote rivaal Boris Johnson.



Osborne zal elke werkdag om 5 uur 's ochtend beginnen, zodat hij tijd heeft in 's middags in het parlement te debatteren. Hij moet ook nog tijd vinden om contact te houden met zijn kiezers in Tatton, om zijn voorzitterschap van in de instelling Northern Powerhouse te vervullen en te werken als Kissinger Fellow bij het McCain Institute. Tevens moet hij tijd vinden voor zijn vrouw zijn vrouw Frances, een schrijfster, en twee kinderen..