Britse media: investering van 5.000 pond had toreninferno Londen kunnen voorkomen

Diepe la

In 2013 deed een onderzoeksrechter aanbevelingen, maar zijn rapport is door de Conservatieve regering in een diepe la gestopt. Een van de aanbevelingen was het aanbrengen van sproeiers in hoogbouwflats, maar ook dat bleek te duur te zijn. Een ander advies was om het blijf-binnenadvies te schrappen. In Camberwell belden bewoners het alarmnummer en werden zij uren aan het lijntje gehouden vanuit het idee dat binnen blijven beter was. Het bleek een dodelijk advies te zijn. Mensen die het advies hadden genegeerd of er niet van op de hoogte waren overleefden. In de Grenfell hingen bordjes met de mededeling 'stay put', oftewel: blijf binnen.



De meeste kritiek gaat uit naar de Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), een organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer. Bestuurders van deze non-profitorganisatie hebben zichzelf afgelopen jaren ruimhartig beloond, maar wanneer het ging om investeringen in veiligheid waren ze zeer zuinig. De KCTMO krijgt geld van het koninklijke stadsdeel Kensington & Chelsea, de rijkste gemeente van Engeland. In het armere noorden staat de rampflat, niet ver van het grote winkelcentrum Westfield en van Portobello Market, een van de populairste markten in Londen. Toevallig hebben de bewoners van dit stadsdeel vorige week een Labour-afgevaardigde gekozen, onder meer uit protest tegen het woningbeleid. De Conservatieven staan erom bekend dat ze weinig geven om sociale woningbouw.