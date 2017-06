Britse media: één terrorist was bekend bij politie, keek naar extremistische video's

Tevens waren de autoriteiten ervan op de hoogte dat de man in een plaatselijk park kinderen had geprobeerd te werven voor de jihad. De man, die tijdens de terreuraanval een Arsenal-shirt droeg, dook vorig jaar op in een televisiedocumentaire over Britse jihadisten. Te zien was hoe hij ruzie maakte met een politieagent toen hij met een IS-vlag probeerde te zwaaien tijdens een demonstratie nabij de moskee van Regent's Park, in hartje Londen. De aanslagpleger was daar in gezelschap van enkele haatimams, die tevens bekend zijn bij de autoriteiten.



De onthullingen zijn pijnlijk voor de regering-May, waarvan sommigen vinden dat deze niet ver genoeg gaat in het bestrijden van terreur. Na de London Bridge-aanslag, waarbij zeven doden vielen, klonk de premier strijdvaardiger dan ooit. 'Genoeg is genoeg,' zei ze in Downing Street, waarna ze meldde dat 'extremisme niet langer zal worden getolereerd'. Twee van de slachtoffers zijn inmiddels geidentificeerd; het zijn twee jonge mensen uit Canada en Frankrijk.