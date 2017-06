Britse kranten: Boris Johnson moet coup beginnen tegen May, vinden collega's

Opvolger

Boris Johnson is nog steeds de lieveling van de conservatieve kiezers

Boris Johnson wordt gezien als de natuurlijk opvolger. Vorig jaar was hij al bijna premier geworden, maar hij werd op het laatste moment in de rug gestoken door Michael Gove. Hij heeft het goed gedaan als minister van Buitenlandse Zaken en is nog steeds de lieveling van de conservatieve kiezers. Het probleem is dat hij niet wordt vertrouwd door buitenlandse regeringsleiders. Omdat hij niet geobsedeerd is met immigratie, zoals May, kan een regering-Johnson akkoord gaan met het vrijheid van personenverkeer, een voorwaarde om bij de Europese interne markt te blijven.



The Observer wist te melden dat de Europees commissievoorzitter een van de mensen is geweest die May heeft overgehaald om een verkiezing te houden, een beslissing die een historische fout is gebleken. Er zijn parallellen te ontdekken met 1974, toen de Conservatieve premier Edward Heath, geplaagd door arbeidsonrust, verkiezingen uitschreef met de vraag 'Wie regeert Groot-Brittannie?'. Het antwoord van de kiezers was 'niet jij' en Heath was zijn meerderheid kwijt. Heath probeerde aan te blijven, maar moest nieuwe verkiezingen aanschrijven die hij zou verliezen.



Een probleem voor de Conservatieven is dat een gevecht om het leiderschap van de partij op het slechtst denkbare moment komt, een week voor het begin van de Brexit-onderhandelingen. Maar het is geen partij die zwakke leiders lang duldt. Andere kandidaten om May op te volgen zijn Amber Rudd, David Davis en Philip Hammond. Ook de leider van de Schotse Conservatieven wordt genoemd, maar zij heeft momenteel geen zetel in het Lagerhuis. Voor de Tories staat er veel op het spel. Als ze een zootje van Brexit maken, kan er een jarenlang verblijf in de politieke wildernis volgen.