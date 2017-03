Brits Hogerhuis eist betere bescherming van EU-burgers bij Brexit

Het liefst hadden de Britten al een overeenkomst met de Europese Unie over dit onderwerp gesloten, maar dat is tegengehouden. Vooral Angela Merkel zag er niets in om reeds voor de Brexit-onderhandelingen rond de tafel te gaan zitten met de Britten.



Om de EU-burgers niet te laten bungelen, is er druk op May uitgeoefend om de rechten van de EU-burgers dan maar unilateraal te garanderen, ook om goodwill te tonen naar andere Europese landen. Maar daar zag de regering niets in en ze kreeg bijval in het Lagerhuis, waar ze een meerderheid heeft. Maar ook de Labour-oppositie steunde May.



In het Hogerhuis heeft de Conservatieve regering geen meerderheid en de ongekozen herzieningskamer zag zich niet genoodzaakt om de referendumuitslag te volgen.