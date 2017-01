Brexit maakt eind aan Britse droom van tienduizenden 'Neder-Somaliërs'

Lees hier de hele reportage. Voor de Neder-Somaliër lijkt de Britse droom voorbij.

Nu lijkt aan die droom een eind te komen. De zaken gaan lang niet meer zo goed, veel jongeren belanden in de criminaliteit en de Brexit bedreigt hun bestaanszekerheid. Veel Nederlandse Somaliërs willen terug, maar ze weten niet hoe. 'Hoe komen we aan een huis', zo luidt de belangrijkste vraag op straat in de Somalische wijk Small Heath in Birmingham. Ondertussen vertrekken nog steeds nieuwe migranten naar Groot-Brittannië omdat ze in Nederland geen baan kunnen vinden.



'Institutioneel racisme', zo omschrijft Ayan Abokor de moeizame behandeling van migranten in Nederland in de korte amateurdocumentaire 'Africa is you' die op 14 januari wordt vertoond in het Ketelhuis in Amsterdam. De Volkskrant reisde met de filmmakers mee naar het hart van de gemeenschap in Birmingham.