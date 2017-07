Brexit-aanpak kabinet: 'Niet profiteren van andermans ellende'

Volgens Kamp melden in Nederland zich voortdurend geïnteresseerde buitenlandse bedrijven

Volgens Kamp melden in Nederland geïnteresseerde buitenlandse bedrijven zich voortdurend bij het agentschap van het ministerie dat buitenlandse bedrijven bijstaat bij hun vestiging in Nederland. 'Die helpen we. We schrijven hier op het ministerie het ene na het andere bidbook om die bedrijven te laten zien wat de kracht van Nederland is.'



Belemmering daarbij voor de financiële bedrijven is de Nederlandse bonuswet, stelt de bewindsman. Die wet stelt de maximale bonus op een vijfde van het jaarsalaris en is daarmee de strengste van de EU waar de bonus is gemaximeerd op een heel jaarsalaris. Kamp neemt daarmee afstand van een wet waarvoor hij als minister van Rutte II medeverantwoordelijk is. Coalitiegenoot PvdA hamerde op de komst ervan.



'In dit kabinet zitten we met zijn tweeën. Het is geven en nemen en daar komen dan dingen uit waar wij verantwoordelijkheid voor moeten dragen.'

Maar nu pakt de wet nadelig uit en is het bonusplafond van 20 procent volgens Kamp een 'reëel probleem' om bedrijven die de Londense City willen verlaten zover te krijgen voor Nederland te kiezen.



'Zo'n bank ziet dat hij in op één na alle EU-landen tot 100 procent van het jaarsalaris kan gaan, maar in Nederland tot maximaal 20 procent. Dat is tussen een lijst met pluspunten van Nederland een minpunt en beperkt ons.' Het nieuwe kabinet - 'een nieuwe ronde met nieuwe kansen' - moet aan die beperking een eind maken.