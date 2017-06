Brein achter dubbele aanslag Teheran gedood

'De commandant van de terroristen die het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini aanvielen, is vandaag gedood', zei Alavi zaterdag tegen persbureau Tasnim.



De terreuractie, uitgevoerd door een groep mannen, kostte woensdag in de Iraanse hoofdstad zeventien mensen het leven. Ruim veertig anderen raakten gewond. Vier personen openden het vuur in het parlement, terwilj elders in de stad drie aanvallers het mausoleum van ayatollah Khomeini - stichter van de islamitische republiek - bestormden. Daar blies één van de daders zich op. De auto waarin ze zich verplaatsten is zaterdag teruggevonden in het centrum van de stad. Vijf van de gearresteerde daders komen uit Iran, meldde het Iraanse ministerie van Inlichtingen eerder.



Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid op. De terreurgroep pleegde niet eerder een aanslag in Iran. De Revolutionaire Garde, het elitekorps van de Iraanse ayatollahs, wijst met een beschuldigende vinger naar Saoedi-Arabië, aartsrivaal van Iran.



Alavi vertelde ook dat de inlichtingendienst de afgelopen maand bijna dagelijks terroristische cellen heeft ontdekt en uitgeschakeld, maar dat daar geen ruchtbaarheid aan is gegeven om de bevolking geen angst aan te jagen. Behalve het elimineren van het IS-kopstuk op zaterdag, zijn ook nog zeven anderen gearresteerd op verdenking van banden met de terreurgroep. Vrijdag meldde justitie dat al 41 mensen zijn aangehouden. De hoeveelheid beveiliging op straat in Teheran is sinds de aanslagen flink opgevoerd.