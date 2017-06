Braziliaanse president aangeklaagd voor aannemen van steekpenningen

De procureur heeft de aanklacht ingediend bij het Hooggerechtshof. Volgens de Braziliaanse wet moet het parlement nu stemmen of het tribunaal een zittende president mag vervolgen. Binnen Temers coalitie zijn de politici echter overtuigd dat ze genoeg stemmen hebben om de tweederdemeerderheid die nodig is voor vervolging tegen te houden.



Temer wordt beschuldigd van grootschalige corruptie rondom het bedrijf JBS SA, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld. Leidinggevenden van dat bedrijf hebben in een schuldbekentenis in ruil voor strafvermindering gezegd dat ze de president bijna 4,5 miljoen euro aan smeergeld hebben betaald voor belastingvoordeel en het krijgen van leningen van door de overheid gerunde banken.



Een Braziliaanse rechtbank sprak zich onlangs uit in het voordeel van Temer. De rechters van het Electorale Hof wezen beschuldigingen aan het adres van Temer af over illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2014. Niet omdat Temer per definitie onschuldig is, maar omdat Brazilië volgens de voorzitter van het hof vooral rustig nodig heeft. Steeds maar van president wisselen heeft een negatief effect op de toch al wankele politieke situatie in het land, aldus het hof.



Petrobras

De 76-jarige Temer is sinds eind augustus president, sinds zijn voorganger Dilma Rousseff afgezet werd vanwege het schenden van de financieringswetgeving. In Brazilië is een anti-corruptiecampagne gaande, naar aanleiding van het corruptieschandaal bij het staatsoliebedrijf Petrobras. Openbare aanklager Janot wist al meerdere mensen achter de tralies te krijgen en is vastbesloten ook Temer veroordeeld te krijgen. De hoofdaanklager opende vorig maand een onderzoek naar Temer, onder meer voor voor corruptie en belemmering van de rechtsgang.



Tienduizenden Brazilianen protesteerden de afgelopen weken tegen Temer en eisten zijn aftreden. Begin deze maand werden in meerdere ministeries in hoofdstad Brasilia vernielingen aangericht. Temer stuurde het leger op de demonstranten af, wat hem op kritiek kwam te staan.