Braziliaanse bende maakt 36 miljoen euro buit bij 'bankoverval van de eeuw' in Paraguay

Smokkel

'De criminelen gebruikten scherpschutters om hun aftocht te garanderen', aldus Correa. 'Ook werden meer dan tien auto's in brand gestoken om de politie af te leiden.' Nadat ze de tientallen miljoenen buit hadden gemaakt, slaagden de overvallers erin naar Brazilië te vluchten in twee bootjes. Ook bij hun vlucht op het Itaipumeer kwam het tot een flinke schotenwisseling. De politie vond later AK-47's in de motorbootjes.



De Braziliaanse politie onderschepte een deel van de overvallers 50 kilometer stroomafwaarts. In dit Itaipulandiagebied kwam het weer tot een flinke schotenwisseling, nu met twaalf bendeleden. De overvallers wisten te vluchten. In een verlaten auto die de politie later aantrof, werden wapens, munitie, scherfvesten en explosieven gevonden.



Ciudad del Este ligt in het grensgebied waar Paraguay, Brazilië and Argentinië samenkomen en waar de smokkel welig tiert. Drugs, wapens en elektronische goederen weten de drie landen gemakkelijk binnen te komen.