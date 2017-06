Enorme brand in hoge woontoren Londen; meerdere gewonden

De brand woedt sinds middernacht in de Grenfell Tower, een torenflat in het westen van Londen. Volgens de Londense brandweer zijn 40 brandweerauto's en 200 brandweerlieden op de brand afgestuurd. Volgens plaatsvervangend commandant Dan Daly is sprake van 'een zeer ernstige situatie'.



Op sociale media circuleren veel foto's en filmpjes van het brandende gebouw en om hulp schreeuwende bewoners.



Gebouwen in de omgeving zijn ontruimd. Zeker twintig ambulances kwamen op de brand af. Zij behandelen mensen met 'uiteenlopende verwondingen', aldus politie, waaronder het inademen van rook.



Het is onduidelijk of iedereen het gebouw op tijd heeft kunnen verlaten. Volgens een aanwezige verslaggever van The Guardian wordt gevreesd voor dodelijke slachtoffers. Meerdere ooggetuigen vertellen haar dat bewoners vastzaten. Een bewoner zou uit het raam zijn gesprongen om de brand te ontvluchten.



'Ik zag een persoon die viel en een vrouw die haar baby uit het raam hield', aldus ooggetuige Jody Martin tegen de Guardian. 'Ik hoorde geschreeuw. Ik schreeuwde naar bewoners dat ze naar beneden moesten rennen, maar ze zeiden: "We kunnen onze appartementen niet verlaten, de rook op de gangen is te hevig".



De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens lokale autoriteiten waren hoogstwaarschijnlijk honderden mensen aanwezig toen de brand uitbrak.