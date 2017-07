Bouterse haalt uit naar Surinaams OM: 'Weest u voorzichtig'

Bouterse zou van Panday af willen, omdat deze onvoldoende optrad bij een eerdere opdracht van de president om de Krijgsraad een einde te laten maken aan het proces, dat gaat over de moord op vijftien politieke tegenstanders tijdens het militaire bewind van Bouterse. Sinds 2010 is hij de democratisch gekozen president.



Bouterse beriep zich eerder op artikel 148 van de grondwet, dat een proces kan doen stoppen als de 'staatsveiligheid' in gevaar is. Het Openbaar Ministerie ging daarop wel in beroep, maar kreeg ongelijk van het Hof van Justitie, waarna auditeur-militair Roy Elgin met zijn strafeis van twintig jaar kwam. De vraag is nog wel of met een ontslag van de PG ook die strafeis van tafel gehaald kan worden.