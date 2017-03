Bouterse beëdigt nieuwe justitieminister in cruciale fase Decemberproces

Verstoorde relatie

Vervolgens gaf Bouterse het OM opdracht de zaak te stoppen omdat de staatsveiligheid bedreigd zou worden. Van Dijk-Silos speelde in deze poging een belangrijke rol.



Maar ook deze actie liep op niets uit omdat de krijgsraad zich niets aantrok van de aanwijzing van Van Dijk-Silos. De hoogste Surinaamse rechters, het Hof van Justitie, moeten in de komende maanden bepalen of het proces inderdaad weer kan worden hervat. Verwacht wordt dat Bouterse en zijn nieuwe Justitie-minister opnieuw in actie zullen komen als het hof de krijgsraad hierin gelijk geeft.



Bouterse ontsloeg Van Dijk-Silos onlangs omdat ze flink in conflict was gekomen met de rechterlijke macht. De rechters zegden het vertrouwen in haar op in een brief aan Bouterse. Volgens de rechters was er sprake van een 'verstoorde relatie' met de minister. De rechterlijke macht, maar ook het OM, waren onder andere boos dat de minister de beveiliging van rechters en officieren van justitie flink wilde beperken.