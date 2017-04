Bomexplosie in metro Sint-Petersburg: '10 doden en 47 gewonden'

De tweede bom werd gevonden in het station Plosjtsjad Vosstanija (Plein van de Opstand), in het centrum van Sint-Petersburg.



Nog geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor beide acties. Het Russische persbureau Interfax meldt, op basis van een bron, dat de bom mogelijk was verstopt in een koffer die in de metro was achtergelaten. De bom ging iets na half drie in de middag af. Op bewakingsbeelden zou volgens Interfax een verdachte van de aanslag te zien is.



De ontploffing gebeurde toen het metrostel, dat was vertrokken van het station Sennaja Plosjtsjad (Hooiplein), het drukke station bij het Technologie Instituut naderde. Het station was in dikke rook gehuld. Alle metrostations in de stad zijn uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Volgens Gezondheids-minister Veronika Skvortsova vielen zeven van de tien doden in het station. Van de gewonden in het ziekenhuis zouden er zes ernstig aan toe zijn.



De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers. 'We houden rekening met alle mogelijke oorzaken, waaronder terrorisme', aldus Poetin, die vandaag op werkbezoek is in de stad, waar hij een ontmoeting had met de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko.



Poetin bevond zich op het moment van de ontploffing in het Konstantin-paleis in Strelna, net buiten Sint-Petersburg. Hij had een gesprek met Loekasjenko toen de ontploffing plaatsvond. Zijn woordvoerder ontkende berichten dat het getroffen station op de route lag die Poetin aflegde om naar het paleis te komen.