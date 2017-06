Bolt en Follender: 'We zijn ernstig in gevaar geweest'

ELN hield steeds vol dat het tweetal het goed maakte, maar volgens Bolt heeft het tweetal wel degelijk gevaar gelopen. 'We zijn ernstig in gevaar geweest. We hebben voor ons leven moeten vechten toen we met de guerrilla's voor het leger de jungle in vluchtten. We liepen 10 tot 18 uur per dag. Op gympies, in een overhemd. Dan ga je in een overlevingsstand. Wonder boven wonder hebben we het gered.



Mentaal was het niet makkelijk, aldus de presentator. 'Kom je hier uit nog uit? Zal er ooit nog iemand zijn die mij terug ziet? Dat zijn geen fijne gedachten', aldus Bolt.



'We zijn de afgelopen 25 jaar vaker in gevaarlijke gebieden geweest. Een keer loop je tegen de lamp. Deze lamp was wel heel heet. We hebben de eerste dag veel spijt gehad. Maar dat heeft geen zin.'



Eugenio Follender: 'We waren erg bang. Je hebt geen idee welke kant het op gaat. Je hebt je mentale kracht nodig voor een periode waarvan je niet weet hoe lang die gaat duren.'