Bloedige aanslag Mali is 'vergeldingsactie' Al Qaida

Nederlandse missie Een groot deel van de Tweede Kamer twijfelt over de Mali-missie vanwege de gebrekkige luchtsteun die dreigt voor de Nederlandse militairen daar. Tussen 1 maart en 1 mei hebben ze geen beschikking over gevechtshelikopters. Lees dit artikel van parlementair redacteur Natalie Righton over de missie die toch werd verlengd.

De aanslag had plaats in de buurt van Camp Castor waar de Nederlandse militairen zijn gelegerd. Zij zijn onderdeel van de VN-vredesmissie in het land. Volgens de aan Al Qaida gelieerde terreurgroep Al Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM) was de aanslag het werk van één man, Abdul Hadi al-Fulani. Eerder was sprake van meerdere aanslagplegers.



Nationale rouw

De president van Mali heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. 'We zullen je bevechten en we zullen je verslaan. Jullie hebben niet het laatste woord', zo zei president Ibrahim Boubacar Keita op de televisie.



Volgens een woordvoerster van het ministerie van Defensie zijn er onder de slachtoffers geen Nederlanders. Nederlandse militairen verlenen medische bijstand. In het legerkamp waar de aanslag plaatsvond zijn militairen gelegerd, maar ook leden van diverse rivaliserende gewapende groepen. Zij voeren gezamenlijk patrouilles uit, zoals is afgesproken in een vredesakkoord.



Dat akkoord, dat onder leiding van de Verenigde Naties tot stand kwam, was erop gericht een einde te maken aan het geweld in het onrustige noorden van Mali.



Bezoek Hollande

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Bruno le Roux sprak van een 'grote en uiterst symbolische aanslag' in het gebied waar aan de Franse president François Hollande enkele dagen geleden nog een bezoek had gebracht.



Nederland neemt sinds 2014 deel aan de VN-missie in Mali. Onlangs werd de bijdrage verlengd tot eind dit jaar. Er zijn ongeveer 290 Nederlanders actief voor de missie. Zij houden zich voornamelijk bezig met het verzamelen en analyseren van informatie.