Bert Wagendorp: Zelfoverschatting is al vijftig jaar Trumps achilleshiel

Onze correspondent Michael Persson schreef vorige week dat isolationisme en xenofobie in de VS geen nieuwe fenomenen zijn; maar wat wel nieuw is, is de wereld waarin ze zich nu voordoen.



De weerstand jegens Trump is nog volop in ontwikkeling, wat we nu zien is pas het begin. En, dat durf ik hier wel te voorspellen, als de tegenkrachten die Trump oproept, in de VS en daarbuiten, momentum krijgen en zich samenballen, zullen ze hem tot bezinning dwingen of wegvagen. Zelfoverschatting is al vijftig jaar Trumps achilleshiel. Het duurt nog wel een paar veelgelezen stukken, maar het moment komt.