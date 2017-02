Bert Wagendorp: hoe lang kun je je blijven opwinden over Trump?

In de VS verschijnen artikelen met mooie koppen als How To Stay Informed Without Losing Your Mind

Ik ben een nieuwsjunk met een overdosis.



In Amerika, waar ze in het oog van de storm zitten, is de kwestie nog actueler dan bij ons. Het is interessant dat te volgen, want er staan hier verkiezingen voor de deur en het zal waarschijnlijk niet meevallen om niet stapelgek te worden van de naderende stortvloed van nieuws en opinies die daarmee gepaard zal gaan.



In de VS verschijnen artikelen met mooie koppen als How To Stay Informed Without Losing Your Mind. De News Feed Eradicator for Facebook is er populair en nieuwstherapeuten adviseren de zwaarbelaste nieuwsconsument een reflectieve houding ('1. Waarom consumeer ik dit nieuws? 2. Wat is voor mij de meest effectieve manier om nieuws te consumeren en 3. Wat moet ik eigenlijk met dit nieuws?').