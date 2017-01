Benoît Hamon geeft Franse socialisten weer hoop

De peilingen mogen rampzalig zijn, toch hangt er een opgetogen stemming in het Parijse Institut National du Judo, waar Benoît Hamon (49) zijn razend enthousiaste aanhangers toespreekt. De ex-minister van Onderwijs sluit af met een citaat van de 19de-eeuwse schrijver Victor Hugo: 'Niets is zo machtig als een idee wanneer de tijd gekomen is. Onze tijd is gekomen!'



Tussen de fans in de sporthal zou je er bijna in gaan geloven. 'Ik ben enorm teleurgesteld in Hollande, maar Benoît Hamon is een man met nieuwe ideeën', zegt Linda Laïd (41), chef personeelszaken.