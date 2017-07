Sterre Lindhout: 'Sfeer rond G20 in Hamburg voelt als stilte voor de storm'

Hoe ligt de stad er op het moment bij?

De sfeer in de stad voelt als de stilte voor de storm. Inwoners ontvluchten de stad, terwijl 15 duizend agenten en tussen de 50 en 100 duizend demonstranten zich juist in de stad verzamelen. Toen ik gisteren met de trein aankwam, zag ik langs het spoor overal prikkeldraad en op het station werden reizigers lukraak gecontroleerd door de politie.



Ik slaap zelf in de traditioneel linkse wijk 'Altona Altstadt' waar vannacht constant een politiehelikopter overvloog. De mensen bij wie we slapen is in twee brieven van school op het hart gedrukt hun zoon vrijdag niet naar zijn klas te brengen. De helft van alle kinderen uit zijn klas zou inmiddels de stad al hebben verlaten. Winkels in Hamburg hebben de ramen gebarricadeerd en auto's worden buiten de stad geparkeerd.