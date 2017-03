Belgische terreurslachtoffers naar de rechter om trage uitbetalingen verzekeraar

Slachtoffers doen hun verhaal Twee slachtoffers van de Brusselse aanslagen doen hun verhaal over hun geruzie met de verzekering. 'Ik moet bewijzen dat ik voor de aanslagen een goed gehoor had.' (+)

De vergoeding van materiële en immateriële schade door terrorisme is in België in eerste instantie een taak van de verzekeringsmaatschappijen. Omdat die er lang over kunnen doen om de exacte schade vast te stellen, kan een overheidscommissie in urgente gevallen een voorschot van maximaal 30 duizend euro geven. In Frankrijk, dat ook door grote aanslagen werd getroffen, is het systeem omgekeerd: daar schiet de overheid alle schadevergoedingen voor en vordert ze die later terug van de verzekeraars.



De Belgische regeling blijkt na grote terreuraanslagen niet toereikend. Veel slachtoffers vinden de procedures onduidelijk en omslachtig en klagen dat de verzekeraars heel traag over de brug komen en zich hardvochtig opstellen. Zo worden zwaar getraumatiseerde slachtoffers onder druk gezet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, en worden sommige onkosten niet vergoed.



Uit de eerste cijfers blijkt dat de verzekeringen 136 miljoen euro aan de kant hebben gezet voor de uitbetaling van de schadevergoedingen, maar daarvan nog maar 16 miljoen euro hebben uitgekeerd. Meer dan de helft van de slachtoffers wacht nog op een deel van zijn schadevergoeding, een kwart van de slachtoffers kreeg nog helemaal niets. De overheidscommissie betaalde 1,2 miljoen euro aan voorschotten uit en hielp daarmee 160 slachtoffers, terwijl er 398 aanvragen binnenkwamen.