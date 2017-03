Belgische rechtbank erkent Boël niet als buitenechtelijke dochter koning Albert II

'Betwistbaar vonnis'

De rechtbank is van mening dat vaderschap niet alleen een kwestie is van biologische verwantschap

'Dit is een zeer betwistbaar vonnis', aldus advocaat Marc Uyttendaele. 'Het gaat uit van het principe dat een affectieve band volstaat (voor het vastleggen van iemands vaderschap, red.), wat wij betwisten. Bovendien gaat het vonnis tegen wetenschappelijke feiten in. Delphine Boël zegt dat Jacques niet haar vader is, Jacques Boël zegt dat Delphine niet zijn dochter is. En een dna-test bewijst het.'



De 48-jarige Boël begon in 2013 een rechtszaak om zich door Albert II als dochter te laten erkennen. Volgens Boël had haar moeder, barones Sybille de Selys Longchamps, achttien jaar lang een relatie met de vorst. In 1999, toen een Belgische journalist het bestaan van een buitenhuwelijkse koningsdochter onthulde, maakte Albert II in zijn kerstboodschap een toespeling op een huwelijkscrisis, maar hij heeft nooit toegegeven dat Boël zijn dochter zou zijn.