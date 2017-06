Belgische politie schoot tekort bij aanslagen

Systeemfouten

In haar rapport wijst de commissie niet zozeer op persoonlijke fouten, maar wel op systeemfouten. Zo heeft de Belgische staatsveiligheid te weinig manschappen en budget, waardoor ze te weinig informatie kan vergaren. Vooral in radicale milieus weet de veiligheidsdienst moeilijk te infiltreren. De commissie wijst erop dat veel buitenlandse veiligheidsdiensten met hetzelfde probleem kampen.



Nog een groot knelpunt is de gebrekkige doorstroming van informatie. De Belgische politie, juridische en veiligheidsdiensten, ook de militaire, voeren elk hun bevindingen in hun eigen databank in, maar wisselen die gegevens nauwelijks met elkaar uit. 'Er is een wildgroei aan databanken, op een gegeven moment telden we er liefst 127', aldus commissielid Servais Verherstraeten (CD&V). 'Maar die databanken zijn niet op elkaar afgestemd.'