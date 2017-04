Belgisch-Marokkaanse acteur weigert casting Brian De Palma voor terroristenrol

Op Facebook, waar Zeguendi in een video het nieuws van zijn weigering bekendmaakt, is de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen. De Amerikaanse regisseur Brian De Palma, bekend van films als Scarface en Carlito's Way, behoort tot de wereldtop. 'Ik had nooit van mijn leven gedacht dat ik een film van De Palma zou weigeren', aldus Zeguendi met een bitter lachje. 'Dit is iets wat je maar één keer in je leven overkomt, en ik heb 'nee' gezegd. Verschrikkelijk.'



De 36-jarige Zeguendi, geboren in Brussel en van Marokkaanse afkomst, is in België een gewaardeerd acteur. Hij brak door met zijn hoofdrol in de Franstalige komedie Les Barons, waarin op intelligente wijze met clichés over migranten wordt gespeeld. Daarna speelde hij vooral in arthousefilms en in het theater, maar hij had ook bijrollen in grotere komedies als F.C. De Kampioenen of Taxi 4.



Tekst gaat verder onder de video.