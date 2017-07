Belastingwetten zijn lang niet streng genoeg, zegt commissie

Enquête

Het was vorige maand voor het eerst dat de Tweede Kamer een zogenoemde mini-enquête hield: in korte tijd hoort een speciale Kamercommissie betrokkenen onder ede. Wie uitgenodigd wordt, mag niet weigeren. 'Sommige getuigen zouden niet op vrijwillige basis zijn gekomen', schrijft de eerste parlementaire ondervragingscommissie.



Alleen de parlementaire enquête is een zwaarder onderzoeksmiddel van de Kamer. De parlementaire ondervragingscommissie formuleert vooraf geen onderzoeksvraag, aast niet op documenten en komt na afloop niet met een uitgebreid verslag met conclusies en aanbevelingen. In plaats daarvan staan in het korte verslag 'bevindingen'. De VVD vindt de mini-enquête niets toevoegen en deed, net als de PVV, niet mee.



'Trustkantoren houden zich onvoldoende aan de wet. Er is te weinig toezicht en de zelfregulering komt niet van de grond', zei commissievoorzitter Nijboer. De moraal van belastingadviseurs en trustkantoren die constructies opzetten, wordt volgens Nijboer door niets anders ingegeven dan de wet. Als een dubieuze constructie nog net legaal is, is het in volgens betrokkenen een goede constructie. Uitgerekend de Tweede Kamer moet daar niet moeilijk over doen, bleek uit sommige verhoren, want het parlement laat die wetten passeren.



Handelen naar de geest van de wet, daar doen belastingadviseurs en trustkantoren niet aan. Want wat dat precies is, 'de geest van de wet', daar denken de betrokken adviseurs verschillend over. De branche vraagt er volgens de commissie-Nijboer zelf om om beteugeld worden met duidelijke wettelijke grenzen.