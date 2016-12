Noodlijdende Italiaanse bank Monte Paschi vraagt staatssteun aan

Het is duidelijk dat het systeem heeft gefaald Harald Benink, voorzitter ESFRC

Volgens de Tilburgse hoogleraar banking and finance Harald Benink is het mooi dat een Italiaanse bankencrisis voor de Kerst is afgewend, zodat ze niet uitbreekt als half Europa op vakantie is. Wel is het volgens hem duidelijk dat het systeem heeft gefaald. Benink is voorzitter van het European Shadow Financial Regulatory Comittee (ESFRC), een gezelschap deskundigen dat adviseert over bankregels. Dat ESFRC waarschuwde al bij de invoering van nieuwe regels in 2014 dat ze niet zouden werken.



Volgens Benink zijn er te veel uitzonderingsbepalingen opgenomen, waarmee een bail-in ontlopen kan worden. Die uitzonderingen maken het voor politici - of voor de betrokken bank zelf - aantrekkelijk om te zeggen dat de financiële stabiliteit van het land in gevaar komt als de bank niet gered wordt. Zo probeerde Renzi eerder de Brexit op te voeren als excuus om de bank te mogen steunen.