Baskische terreurbeweging ETA levert vandaag de wapens in, waar blijft het gejuich?

ETA is al verslagen

Van de ETA was al weinig meer over. Het terrorisme in Spanje werd verslagen. Door de onderhandelingskunst van links of de harde repressie van rechts - daarover heeft ieder zijn eigen versie van de waarheid.



Feit is dat de Franse en Spaanse autoriteiten de ETA steeds verder in het nauw dreven. Eind vorig jaar werd de laatste ETA-leider opgepakt in Frankrijk. Ook werden in oktober in een bos in Noord-Frankrijk kisten opgegraven waarin honderd vuurwapens zaten.



Wat er nog van de ETA rest, zit grotendeels in de gevangenis. Daarbuiten zijn er hoogstens enkele tientallen leden, schatten terrorismebestrijders onlangs in de Spaanse krant El Confidencial. De overgebleven etarras zouden zijn ondergedoken in Frankrijk, de rest van Europa en Zuid-Amerika. Vanuit Baskisch links klinkt het dat het er zó weinig niet zijn, maar dat het nu eenmaal moeilijk is lid te zijn van een organisatie die niet actief is.