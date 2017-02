AzG in Noord-Syrië: 'Mensen worden aan hun lot overgelaten'

Zijn er veel hulporganisaties in deze gebieden?

Op een enkele ngo na, is er geen hulp Karline Kleijer

'Dit typeert wat er gaande is: er is weinig hulp. Mensen zijn door een hel gegaan, maar worden aan hun lot overgelaten. Op een enkele ngo na, is er geen hulp. Het eerst wat wij doen is vaccineren, want door de oorlog zijn kinderen van zes nog niet eens ingeënt tegen de mazelen of polio. Het is bovendien van internationaal belang om deze mensen te helpen want als dat niet gebeurt is er weinig kans dat de vluchtelingen in Europa terugkeren naar hun geboorteland.'