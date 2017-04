Asielverzoek Zuid-Koreaanse dienstweigeraar Shin afgewezen - hoe bewijs je dat je pacifist bent?

Extreem dik

Asiel voor dienstweigeraar?



Het feit dat iemand niet in militaire dienst wil en daarom de gevangenis in moet, is op zich niet voldoende voor een verblijfsvergunning, blijkt uit de Vreemdelingencirculaire van het ministerie. Het kán wel een reden zijn, als die dienstplicht tot gevolg heeft dat iemand zich schuldig moet maken aan oorlogsmisdaden. Ook wordt asiel verleend als iemand aannemelijk maakt dat hij dienst weigert op grond van gewetensbezwaren voortvloeiend uit een religie of levensovertuiging (zoals pacifisme).



De IND kon maandag en dinsdag geen antwoord geven op vragen over hoeveel dienstweigeraars asiel aanvragen en uit welke landen zij komen. Bekend is dat voor Eritreeërs de militaire dienst een belangrijk motief is om hun land te verlaten. In 2015 en 2016 vroegen in totaal 8.500 Eritreeërs in Nederland asiel aan.

Terug in Zuid-Korea denkt Shin na over strategieën om aan zijn lot te ontkomen. 'Sommige mannen proberen hun eigen schouder te breken. Een andere manier is extreem dik worden, zodat je moeilijk beweegt en wordt afgekeurd.' Hij komt op een ander idee als hij een artikel leest over een Zuid-Koreaan die asiel kreeg in Frankrijk, voor zover bekend het enige geval van een Zuid-Koreaanse dienstweigeraar met een vluchtelingenstatus in Europa. Eerder kenden Australië en Canada die status toe aan Koreanen die de dienstplicht wilden ontlopen, maar bij die twee mannen speelde hun homoseksuele geaardheid mee.



Omdat Shin in Seoul eerder Nederlanders heeft ontmoet met wie hij bevriend is geraakt, besluit hij om zijn geluk hier te beproeven. In oktober 2016 klopt hij aan bij de IND in Ter Apel.



Er is een mogelijkheid om asiel te krijgen als dienstweigering voortkomt uit gewetensbezwaren voortvloeiend uit een religie of levensovertuiging (zie inzet). De IND is echter niet overtuigd van Shins pacifisme. Uit de IND-verslagen blijkt dat hij genuanceerd antwoordt op bijvoorbeeld de vraag of soldaten mogen terugschieten als zij worden beschoten.