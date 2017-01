Angst groeit in Istanbul: 'Ik ken diverse mensen die zijn vertrokken'

Artiesten

Ik ken diverse mensen die zijn vertrokken Tuncay Akgün, hoofdredacteur Leman

De weerslag is onvermijdelijk. Het toerisme naar Turkije zakte vorig jaar met 31 procent, als gevolg van een reeks aanslagen en de mislukte staatsgreep van 15 juli. Remise zou het vooral jammer vinden als buitenlandse artiesten wegblijven. Zoals de Amerikaanse Joan Baez, voormalig protestzangeres, die na de staatsgreep een concert in Izmir schrapte. 'Precies op een moment dat we haar het hardst nodig hadden.' Gelukkig, zegt hij, blijven anderen wel komen.



Een blik op de concertagenda van Istanbul bevestigt dat. In zaal Babylon staat 13 januari de Oostenrijkse triphopzanger Klaus Waldeck, met in de afterparty de Franse, in Nederland woonachtige dubstep-dj Fytch. Op 20 janauri volgen de Franse bands Kid Francescoli en Camp Claude (elektronische pop). In de Volkswagen Arena treedt 21 januari de Belgische indie-popgroep Oscar and the Wolf op, in zaal Zorlu PSM staat een week later de Britse rockgroep Crippled Black Phoenix. Het is maar een greep.