Amnesty wil strenge controle op wapenleveringen aan Irak

De Irakeze regering kan in de strijd tegen Islamitische Staat, en in het bijzonder tegen het IS-bolwerk in Mosul, een beroep doen op de Popular Mobilization Units (PMU). Het gaat om een vijftigtal sjiitische milities die wapens en geld krijgen van Bagdad en vorig jaar zelfs officieel onderdeel van het Iraakse leger werden. Volgens Amnesty bezondigen deze milities zich aan wraakaanvallen, standrechtelijke executies en folteringen van soennieten bij checkpointcontroles en detentiecentra.



Slordig trackingsysteem

Uit veldonderzoek en analyse van foto- en videomateriaal blijkt volgens Amnesty dat de PMU profiteerde van wapentransfers uit de VS, Rusland, China en Europese landen. Het lukrake en slordige trackingsysteem van de wapenexport naar Irak maakt het heel moeilijk om te traceren waar die wapens belanden.



Op foto's is bijvoorbeeld te zien hoe Amerikaanse Humvees en kleine wapens die geleverd werden aan het Iraakse leger nu gebruikt worden door de PMU. Zo valt Amerikaans militair materieel soms in handen van milities als Kata'ib Hizbullah, die banden hebben met Iran. Dat land levert volgens Amnesty rechtstreeks wapens aan verwante milities in Irak.



Mensenrechtenschendingen

Amnesty begrijpt dat IS een enorme veiligheidsdreiging betekent voor Irak, maar dat betekent volgens de organisatie niet dat Bagdad de ogen moet sluiten voor de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden van de PMU. Elk militielid moet doorgelicht worden en wie verdacht wordt van schendingen, moet uit de rangen worden verwijderd. Losbandige milities moeten tot de orde worden geroepen of ontwapend en gedemobiliseerd, stelt de organisatie.