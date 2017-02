Amnesty: 'uitroeiingsbeleid' in Syrische gevangenis; iedere week massa-executies

'Ik voelde m'n spieren scheuren' Mazen Hamada zat anderhalf jaar in een van de beruchtste gevangenissen van Damascus, bijgenaamd 'het slachthuis'. De Volkskrant sprak hem in februari 2014, drie weken na aankomst in Nederland. Zijn lichaam zat vol striemen, brandplekken en littekens. Om een bekentenis af te dwingen, werd Hamada aan zijn polsen opgehangen aan het plafond. 'Ik voelde de spieren in mijn polsen langzaam scheuren en schreeuwde het uit van de pijn', blikt de Syriër terug.



Lees hier ook het verhaal van Rehab Khallof, die vijf maanden in een staatsgevangenis in Damascus doorbracht. In de gevangenis werd Khallof onderworpen aan 'een combinatie van grof geweld en psychologische vernedering'.



Niet een van de gevangenen die worden opgehangen in de Saydnaya-gevangenis krijgt deze straf na een eerlijk proces, stelt Amnesty. 'Een zogenaamde militaire rechtbank veroordeelt een gevangene in een procedure die spot met alle rechtsnormen en niet meer dan twee minuten in beslag neemt', aldus het rapport Human slaughterhouse: Mass hangings and extermination at Saydnaya prison. Het onderzoek is mede gebaseerd op 84 getuigenissen van onder meer voormalige bewakers en leidinggevenden in de Saydnaya-gevangenis. De slachtoffers waren vooral burgers die de Syrische oppositie steunden.



De Syrische overheid creëert in de gevangenis bewust onmenselijke omstandigheden door middel van marteling en het systematisch onthouden van eten, drinken, medicijnen en medische zorg, aldus Amnesty. Volgens de mensenrechtenorganisatie heeft dit 'uitroeiingsbeleid' aan vele gedetineerden het leven gekost.



De ophangingen in de Saydnaya-gevangenis vonden een of twee keer per week plaats, meestal op maandag en woensdag, midden in de nacht. Per keer werden soms tot vijftig gevangenen geëxecuteerd. De lijken werden in massagraven gelegd. Amnesty heeft sterke aanwijzingen dat dit ook ook vandaag nog gebeurt, hoewel de organisatie na 2015 geen bewijzen meer heeft.



'De Syrische autoriteiten geven tot op het hoogste niveau hun goedkeuring aan de executies en wantoestanden in de gevangenis, die gekwalificeerd kunnen worden als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid', schrijft de mensenrechtenorganisatie.