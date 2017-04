Amerikaanse VN-ambassadeur: 'Verdrijven Assad nu een van de prioriteiten'

Rusland ontkent gifgasaanval

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft zaterdag met zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson gebeld over de toestand Syrië. Lavrov heeft volgens zijn ministerie tegen Tillerson gezegd dat 'een aanval op een land dat tegen terroristen vecht, de extremisten alleen maar in de kaart speelt. Het veroorzaakt extra bedreigingen van de veiligheid in de regio en in de wereld', aldus Lavrov. Hij beklemtoonde dat de Syrische strijdkrachten geen chemische wapens gebruiken en die 4 april ook niet boven de provincie Idlib hebben uitgeworpen. Rusland stelt dat gifgas van de jihadisten is vrijgekomen door een gewone luchtaanval.



Ondertussen voert de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS voorlopig geen luchtaanvallen boven Syrië meer uit. Dit heeft de Belgische minister van Defensie, Steven Vandeput, zaterdag gezegd.

Vandeput zei tegen Belgische media dat de internationale coalitie elke dag bekijkt hoe de situatie zich ontwikkelt. Het Kremlin heeft het akkoord opgezegd waarmee de coalitie acties afstemde op Russische luchtaanvallen. Dat voorkwam ongelukken in het drukke luchtruim. In Syrië staat moderne Russische luchtafweer opgesteld.



De Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, zei vrijdagavond al dat Duitse vliegtuigen voorlopig geen verkenningsvluchten meer voor de coalitie boven Syrië uitvoeren.



De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft zaterdag een bezoek aan Rusland afgezegd vanwege de ontwikkelingen in Syrië. Volgens de minister is de situatie in het land 'fundamenteel' veranderd na de gifgasaanval en de Amerikaanse reactie. Johnson veroordeelde de Russische steun aan het regime van president Assad, 'zelfs nadat onschuldige burgers door chemische wapens' zijn aangevallen.



In de zes jaar durende oorlog zijn zo'n 400 duizend mensen om het leven gekomen. De helft van de bevolking van Syrië is op de vlucht.